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(Görüntülü Haber) DEAŞ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si çocuk 13 kişi, adileyeye sevk edildi

16 Aralık 2017 14:04

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2\'si çocuk 13 kişi, adileyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu, örgüte militan kazandırdığı, mühimmat ve para temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine 7 Aralık sabahı düzenlediği operasyonda 2\'si çocuk 13 Suriyeli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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