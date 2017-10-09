(Görüntülü Haber) DBP binasında polis arama yaptı, çok sayıda materyale el konuldu

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl binasında arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.



Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın arama kararı üzerine DBP Diyarbakır il binasında öğlen saatlerinde polis ekiplerince arama yapıldı. Zırhlı araçların konuşlandırıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık bir saat aramanın yapıldığı binada, polisler çok sayıda poster ve afişi alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Aramanın yapıldığını öğrenen partililer ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp\'de binaya geldi. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.



Binan aranmasına teapki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP ve DBP\'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu, vekaleti verenin ise seçmenlerin olduğunu söyledi. Yiğitalp,“Biz hesabımızı seçmenlere veririz. Buradayız ve siyaset yapmaya da devam edeceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından bina önünde güvenlik önlemi alan polisler ayrıldı.