T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) DBP binasında polis arama yaptı, çok sayıda materyale el konuldu

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl binasında arama yaptı

09 Ekim 2017 00:14

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kararı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl binasında arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın arama kararı üzerine DBP Diyarbakır il binasında öğlen saatlerinde polis ekiplerince arama yapıldı. Zırhlı araçların konuşlandırıldığı bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık bir saat aramanın yapıldığı binada, polisler çok sayıda poster ve afişi alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Aramanın yapıldığını öğrenen partililer ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp\'de binaya geldi. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından polis çok sayıda materyali incelemek üzere emniyete götürdü.

Binan aranmasına teapki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP ve DBP\'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu, vekaleti verenin ise seçmenlerin olduğunu söyledi. Yiğitalp,“Biz hesabımızı seçmenlere veririz. Buradayız ve siyaset yapmaya da devam edeceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından bina önünde güvenlik önlemi alan polisler ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetEMEKDİYARBAKIRDHA DİYARBAKIR Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleDemokratik Bölgeler Partisi DBPYaklaşıkCumhuriyet BaşsavcılığıDBP DiyarbakırZırhlıAramanınHDP DiyarbakırFeleknas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24