(Görüntülü Haber) Dayı ve yeğen aynı dakikada dünyaya gözlerini açtı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da, Türkmen asıllı Suriyeli 42 yaşındaki Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Gade Birinci, eş zamanlı ameliyatla aynı dakikalarda çocuklarını kucaklarına aldı. Dünyaya aynı anda gözlerini açan dayı ile yeğenine \'Recep\' ve \'Tayyip\' isimleri verildi.



Suriye\'deki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce ülkelerini terk ederek Konya\'ya yerleşen Türkmen asıllı Fatma Birinci ile kızı Gade Birinci, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrendi. Çifte mutluluk yaşayan anne ve kızı, hamilelik sürecini birlikte geçirdi. Anne ve kızı, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde eş zamanlı gerçekleşen sezaryen ile çocuklarını dünyaya getirdi. Aynı dakikalarda dünyaya gözlerini açan dayı ile yeğenine \'Recep\' ve \'Tayyip\' isimleri verildi.



‘ŞAŞKINLIK YAŞADIK’



Hastanenin Başhekimi Erkan Ataş, anne ve kızının aynı anda doğum yapmasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek, \"Hastanemizde belki de dünyada ilk olan bir olay gerçekleşti. Anne ve kızı aynı anda sezaryen ile sağlıklı iki tane erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin bebeği 4 kilo, kızının bebeği ise 2 kilo 980 gram olarak dünyaya geldi. Çocukların bir tanesine ‘Recep’ diğerine ise ‘Tayyip’ ismini verdiler’’ dedi.



Doğumu gerçekleştiren doktorlardan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal ise anne ve kızın gebelik sürecini birlikte tamamladıklarını belirterek, \"Bu vaka dünyada ilk. Tıbben olasılık olarak miad doğumda çocuğun doğma zamanına gelerek aynı anda doğma ihtimalleri çok çok düşük. Matematiksel olarak on milyonlarla ifade ediliyor’’ diye konuştu.



‘İKİZ BEBEKTE BİLE FARK OLUYOR’



Hastaların ayna hafta gebeliklerini öğrendiğini, takibe birlikte geldiklerini, bebeklerinin cinsiyetlerini aynı hafta öğrendiklerini belirten Ünsal, şunları söyledi:



‘’Hastalarımızdan Gade’nin pıhtılaşma sistemi ile ilgili bir hastalığı vardı. Karnında bebekleri ölüyordu. Ona bir ilaç tedavisi uyguladık. Gebelik haftasının bu haftalara kadar geleceğini tahmin etmiyorduk. Geçen ay doğumunu gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Ama gebelik seyri iyi gitti. Çocuk dış ortamda daha iyi yaşasın diye doğum planlamasını öteledik. Daha sonra da annesi ile doğum zamanları aynı güne ve aynı ana denk geldi. Doğum saatleri ikisinin de 09.35. İkisi de aynı saatte doğan dünyadaki ilk vaka. İkiz bebeklerde dahi an farkı oluyor. Birisi önce daha sonra ikinci bebek geliyor. Ama bunlar aynı anda doğum yapmış oldu. Biz de hem şaşkın hem de mutluyuz.’’