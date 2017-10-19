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(Görüntülü Haber) Dayakçı öğretmene aileden tepki

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Şakirpaşa İlkokulu'nda 'D' harfini yazamadığı için öğretmeni tarafından dövülen 7 yaşındaki Salih G

19 Ekim 2017 13:27

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Şakirpaşa İlkokulu\'nda \'D\' harfini yazamadığı için öğretmeni tarafından dövülen 7 yaşındaki Salih G.\'nin babası Mehmet G.\'nin tepkisi dinmiyor. Karakola gidip öğretmen hakkında şikayetçi olan berber Mehmet G., ayrıca Cumhuriyet Savcılığı\'na da suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Merkez İlçesi Şakirpaşa İlkokulu\'nda bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.\'den \'D\' harfini yazmasını istedi. Öğretmen Hacı A., minik öğrenciye \'D\' harfini gösterdi, ancak öğrenci, bu harfi yazmakta zorlandı. Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine \'D\' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, önce öğrencinin sırtına birkaç kez eliyle vurdu. Ardından öğrencinin elini tutarak, harfi yazdırdı. Buna rağmen harfi yazamayan Salih\'in başına vuran öğretmen, kazağından tutup, savurduğu öğrenciyi sırasına gönderdi. Bunlar yaşanırken, o sırada sınıfta bulunduğu ileri sürülen başka bir öğretmen dayak anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler üzerine Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, idari soruşturma başlattı. Öğretmen Hacı A., açığa alındı. PSİKOLOJİSİ BOZULDU Olayın ortaya çıkmasının ardından, karakola giden erkek berberi olan baba Mehmet G. öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı\'na da suç duyurusunda bulunacağını belirten Mehmet G., ilkokula yeni başlayan çocuğu bu şekilde davranılmasının kabul edilir bir durum olmadığını söyledi. Mehmet G, \"Para bulmak için gece gündüz çalışıyorum. Çocuklarım okusun devletine faydalı olsun. Öğretmenden maddi manevi şikayetçiyim. Çocuğum okula bile gitmek istemiyor. Psikolojisi bozuldu\" dedi. Anne Hamdiye G., ise \"Görüntüleri izleyince psikolojim bozuldu, zaten kendisi birkaç gündür hasta. Biz kıyamıyoruz, bizim evladımıza vuruyor\" diye konuştu. Açığa alınan öğretmen Hacı A. hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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