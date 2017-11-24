(Görüntülü Haber) Davutoğlu "Şerif Mardin" sempozyumunda konuştu

Hakan KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden akademisyen Prof. Dr. Şerif Mardin anısına İstanbul\'daki özel bir üniversitede düzenlenen sempozyuma katıldı. Sempozyumda konuşan Ahmet Davutoğlu, \"Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü\'nü kutluyorum. Bir talebesi olarak da böyle bir günde Şerif Mardin hocam hakkında konuşmak bir bakıma benim için de çok güzel bir tevafuk oldu. Hocam Şerif Mardin\'i de bu vesileyle de sadece bizim nesile yaptığı katkılar dolayısıyla değil, Türk düşünce hayatına yaptığı katkılar dolayısıyla bir kez daha rahmetle anıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde hoca-talebe ilişkisi bağlamında güzel örneklerin bundan sonra da devam edeceğine olan inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum\" dedi.