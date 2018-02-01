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(Görüntülü Haber) Davulcu, asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açılırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren davulcu Adil Tüz'ün ölümüyle ilgili, askere gidecek gençlerden O

01 Şubat 2018 19:29

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Kahramanmaraş\'ta asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açılırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren davulcu Adil Tüz\'ün ölümüyle ilgili, askere gidecek gençlerden O.T. (22), jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir de tabanca ele geçirdi. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen O.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Askerlik görevini Burdur\'da yapacağı belirtilen O.T.\'nin, 28 Ocak\'ta sosyal medyadan da arkadaşlarını eğlenceye davet ettiği ortaya çıktı. DEFNEDİLDİ Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Adil Tüz\'ün cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Adil Tüz\'ün cenazesi, Zeynel Abidin Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Şey Sezai Efendi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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