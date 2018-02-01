(Görüntülü Haber) Davulcu, asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen asker eğlencesinde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu Adil Tüz (29), yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam Dereli Mahallesi\'nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz\'e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Tüz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayı duyup hastaneye akın eden Adil Tüz\'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma, silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.