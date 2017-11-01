(Görüntülü Haber) Davul zurnalı asker uğurlaması



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da askerlik görevini yapacak gençler aileleri ve arkadaşları tarafından davul zurna eşliğinde birliklerine uğurlandı.



Burdur\'da askerlik görevini 1997/4 tertip olarak yapacak gençler için uğurlama töreni yapıldı. Evlerinde kına yakılan asker adaşları daha sonra otogarda davul zurna eşliğinde birliklerine uğurlandı. Arkadaşları tarafından sloganlar ve alkışlar eşliğinde havaya atılan asker adayları daha sonra otobüslere bindirilerek görev yapacakları birliklerine gönderildi. Uğurlamalar sırasında duygulu anlar da yaşandı.



Yeğenini askere gönderen Mehmet Sarıtaş, \"Tüm askere gidecek gençlerimize hayırlı teskereler diliyorum\" dedi.

