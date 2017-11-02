(Görüntülü Haber) Datça'da orman yangını

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Datça\'nın Kızlan Mahallesi Gereme Sahili Dalyan mevkiinde, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede, bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen alevleri görenler Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda arazöz ile belediye itfaiye araçları sevk edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.