(Görüntülü Haber) Datça'da kaçaklar ölümden döndü

Kadir ÖZEN / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) gitmek istereken dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirip, korkulu anlar yaşayan 13 kaçak, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçaklar arasında bulunan hamile bir kadın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.



Datça kıyılarından yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na doğru yola koyulan 5\'i çocuk, 3\'ü kadın toplam 13 kaçak, şiddetli rüzgarla oluşan dev dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı. Lastik botun batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bugün saat 07.35\'te kaçakların botunu tespit etti. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, ölümle burun buruna gelen kaçakların yaşadığı o anları görüntüledi. Kurtarılarak sahil güvenlik botuna alınan kaçaklardan hamile kadın, fenalaştı. Bu kadına, getirildikleri limanda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer kaçaklar ise polise teslim edildi.