T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Datça'da kaçaklar ölümden döndü

Kadir ÖZEN / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos Adası) gitmek istereken dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirip, korkulu anlar yaşayan 13 kaçak, Türk sahil güvenlik eki

06 Şubat 2018 01:53

Kadir ÖZEN / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos Adası) gitmek istereken dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirip, korkulu anlar yaşayan 13 kaçak, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçaklar arasında bulunan hamile bir kadın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Datça kıyılarından yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na doğru yola koyulan 5\'i çocuk, 3\'ü kadın toplam 13 kaçak, şiddetli rüzgarla oluşan dev dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı. Lastik botun batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bugün saat 07.35\'te kaçakların botunu tespit etti. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, ölümle burun buruna gelen kaçakların yaşadığı o anları görüntüledi. Kurtarılarak sahil güvenlik botuna alınan kaçaklardan hamile kadın, fenalaştı. Bu kadına, getirildikleri limanda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer kaçaklar ise polise teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDATÇA Muğla DHA MUĞLA DatçaYunanistanAdası Kos AdasıTürkKaçaklarDatçaAdasıLastikSahil Güvenlik Güney Ege Grup KomutanlığıEkiplerBölgeyeKurtarılarakBuHastaneyeSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24