(Görüntülü Haber) Datça'da 5 dönüm kızılçam ormanı yandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesinde, çekek yerinde başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı küle döndü.



Bugün saat 12.30 sıralarında Datça\'ya 5 kilometre mesafedeki Kargı Koyu\'nda bulunan çekek yerinde yangın çıktı. Aniden çıkan rüzgarında etkisiyle alevler, yakındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye Marmaris ve Milas Orman İşletme Müdürlükleri\'ne ait 1\'er helikopter, itfaiyeye ait 6 arazöz, Marmaris Değirmenyanı Orman Şefliği\'nden 15 orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte söndürüldü. Rüzgarın etkisini kaybetmesi yangının daha fazla büyümesinin önüne geçti. Alevler 5 dönümlük alandaki kızılçam ağaçlarına zarar verdi.



Yangına, tekne tamiri için kullanılan ve standartlara uygun olmadığı ileri sürülen uzatma kablosunun neden olduğu belirtildi. Polis, trafodan çekilen kablonun kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.



