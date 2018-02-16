(Görüntülü Haber) Datça, Badem Çiçeği Festivali ile renklendi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesinde düzenlenen ve 16- 18 Şubat günlerini kapsayan Badem Çiçeği Festivali, açılış töreniyle başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve Datça Kaymakamlığı ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nın katkılarıyla sivil inisiyatif öncülüğünde, 3 gün süreyle gerçekleştirilecek Badem Çiçeği Festivali boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Datça Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan açılış törenine Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve Datçalılar katıldı. Başkan Uçar, Datça\'nın, ülkenin kendine özgü ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye\'nin 7 coğrafi bölgesi içinde Datça\'nın farklı bir konuma sahip olduğunu kaydeden Uçar, \"Bugün Datça Badem Çiçeği Festivali düzenliyoruz. Badem ülkemizin değişik bölgelerinde de var. Ancak, şubat ayında bu mevsimde çiçeği yok. Datça, bu nedenle farklı bir bölgedir. Badem çiçeği, Datça\'nın doğal güzelliğine farklı bir güzellik katıyor\" diye konuştu. \'DATÇA, BADEMLE ÖZDEŞLEŞTİ\' Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise ülkede bademle özdeşleşen Datça için bu festivalin önemli olduğunu belirtti. Karakuş, \"Bu festival sadece badem ile değil, yöresel ürünlerimizin de tanıtımının yapıldığı, gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunulduğu bir etkinlik olarak dikkat çekiyor\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çoban da Muğlalıların çok şanslı olduğuna değinerek, \"Türkiye\'nin en güzel doğasına sahip bir bölgede yaşıyoruz. Muğla tüm ilçelerinin zenginlikleriyle ülkemizin dünyaya açılan aydınlık penceresidir. Bunun değerini bilelim koruyalım\" diye konuştu. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça\'nın, sadece yaz aylarında değil; kış mevsiminde de güzel olduğunu dile getirdi. Bakır, \"Bu tür festivaller ile Datça\'nın kış güzelliklerini, tüm ülkeye göstermek istiyoruz. Bu festival, ülkemizde baharı ilk karşılama adına ilk etkinlik olması bakımından da farklı bir özelliğe sahip bulunuyor\" dedi. Datça Badem Çiçeği Festivali, yarın saat 12.00\'de, Yaka Mahallesi\'ndeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi\'nin önünden başlayarak, Çeşme köyünde sona erecek, yaklaşık 5 kilometrelik \'Badem Çiçeği Yürüyüşü\' ile devam edecek.