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(Görüntülü Haber) Darp edilen kadın baygınlık geçirdi, saldırgana vatandaşlar müdahale etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda genç bir kadını cadde ortasında tartaklayıp, sürüklenen kişiye vatandaşlar müdahale etti

09 Kasım 2017 23:21

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda genç bir kadını cadde ortasında tartaklayıp, sürüklenen kişiye vatandaşlar müdahale etti. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Olay, Adapazarı\'nın en işlek caddelerden biri olan Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Caddede genç kadını tartaklayıp, yerlerde sürükleyen kişiye çevrede bulunan vatandaşlar engel oldu. Caddede bulunan polis ekibinin de müdahalede bulunduğu olay sonrasında şiddete uğrayan genç kadın şok geçirip bayıldı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın olaydan sonra sigara yakıp rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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