(Görüntülü Haber) Darıca'da 5 katlı apartmandaki yangında can pazarı

Erol POLAT- Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 5 katlı binanın 4\'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binanın en üst katındaki Kuran kursunda mahsur kalan kadın ve çocuklar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen 18 kişi kaldırıldıkları hastanelere kaldırıldı. Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1649 Sokak\'ta 5 katlı apartmanın 4\'üncü katında öğle saatlerinde, kombiden kaynaklı yangın çıktı. Alevler, binayı sararken, yanan binanın üst katında bulunan Kuran kursunda eğitim alan kadınlar ve çocukları mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile Kuran kursunda bulunan yaklaşık 30 kişiyi tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Yangın. itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 18 kişi, Farabi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, şu bilgileri verdi: \"Sırasöğütler mahallemizde yangına müdahale ettik. Burada önemli olan can kaybının olmaması. Çok hızlı davrandık. Burası modern yeni bir bina. Buna rağmen kombide bir sorun olmuş. Çocuklarda Allah\'a şükür bir sorun yok. Olay mahallinde gerekli tahliyeler yapıldı. Dikkatli bir şekilde inceleme yapacağız. İhmal var mı, tedbirler alınmış mı? bunlarla ilgili değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde yapacağız. Burada öğrenciler yatılı kalıyorlarmış. Konuyu daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz.\" Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.