(Görüntülü Haber) Darbeci general Terzi'ye bağlı Özel Kuvvetler'in yargılanmasına Gaziantep'te başlandı (2)

BAŞBAKANLIK AVUKATI İNAL: BU DAVALAR, HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ Darbe girişimi sırasında, Silopi\'de görevliyken tutuklanan rütbeli eski 17 askerin yargılandığı duruşmaya avukat Mustafa Doğan İnal, Başbakanlık adına katıldı. İnal, \"Yurt çapındaki bu davaların tamamına avukat arkadaşlar, gerekli hassasiyeti gösteriyor; çünkü hepimiz için çok önemli davalar, bunlar. Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli davalar\" dedi. FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Silopi\'deki eylemleri nedeniyle tutuklanan rütbeli eski 17 askerin yargılandığı davaya Başbakanlık adına avukat Mustafa Doğan İnal, katıldı. Davanın, en önemli dosyalardan biri olduğuna dikkat çeken İnal, \"Biz avukat arkadaşlarımıza birlikte davayı, kitlesel olarak takip ediyoruz. Bu davanın önemi şöyle. Türkiye’deki İstanbul, Ankara ve Muğla\'daki dosyadan sonra en önemli dosyalardan bir tane sebebi, darbenin ana örgütleyen ve ana ekibin içinde yer alan öldürülen darbeci Semih Terzi\'nin uzantıları. Biliyorsunuz Semih Terzi Silopi\'den Diyarbakır\'a, Diyarbakır\'dan da Ankara’ya gelmişti, darbe faaliyetlerine katılmak için. Bugün burada yargılanan sanıklar da Semih Terzi\'nin bir şekilde Silopi\'de birlikte olduğu ve darbe organizasyonunu birlikte yaptığı insanlar. Umuyoruz ki mahkeme hızlı bir şekilde yargılama yapacak ve Türk milletinin beklentilerine uygun olarak sanıkları cezalandıracak. Şu anda Gaziantep Barosu\'ndan 53 avukat arkadaşımız da dosyaya müdahil olarak katıldı\" diye konuştu. Yurt çapındaki darbe girişimine ilişkin davaların tamamına, avukatların gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirten avukat İnal, şöyle devam etti: \"Çünkü hepimiz için çok önemli davalar bunlar. Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli davalar. Bu darbe davaları suçüstü halleri ile yakalanmış ilk defa yargılaması yapılan davalar bu yönüyle de çok önemli. Gaziantep’te bu davalara sahip çıkıyor, hem halk olarak, hem avukatlar olarak, geniş bir katılımla davayı takip ediyoruz. Semih Terzi biliyorsunuz, Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda darbeyi ana yönetenlerden ve Ankara’ya gelip Özel Kuvvetleri hakimiyetine almak isteyen, Zekai Aksakallı’yı pasifize edip Özel Kuvvetler\'in komutanı olmak için Ankara’ya gelen biri. Özel Kuvvetler; Türkiye’de üç ayrı bölümden oluşuyor. Özellikle Özel Kuvvetler\'in birinci bölümü Silopi’de yerleşik ve bunlar uzun zamandan beri Türkiye’nin Özel kuvvetler birimi. Bu birimdekiler, özellikle darbe gecesi hakimiyeti ela almak için faaliyet içine giriyorlar. Oradan Van\'a geçip Van Asayiş Kolordu Komutanı Metin Temel\'i gözaltına almak için oradaki hakimiyeti ele geçirmek için hareket ediyorlar; ama onda da başarılı olamıyorlar. Bunların hepsi, dosyada delillerle birlikte yansımış durumda. Umuyoruz ki dediğim gibi kısa bir sürede yargılama neticelenir ve cezalarını alırlar.\"