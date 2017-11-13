(Görüntülü Haber) Damperi açılan kamyon yön levhasına çarptı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova İlçe Belediyesi\'ne ait kamyonun açılan damperi, yön levhasına çarptı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere girerken, kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, D-650 Karayolu Pamukova İlçesi girişinde meydana geldi. Mehmet Kocabıyık yönetimindeki 54 RF 808 plakalı Pamukova Belediyesi\'ne ait kamyon hareket halindeyken damperi açıldı. Damper ilçe girişinde bulunan yön levhasına çarpınca araç sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi. Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Kocabıyık yaralandı. Kamyon sürücü sedye ile araçtan alınarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücü kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.