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(Görüntülü Haber) Dalgıçlar Van Gölü'nde temizlik yaptı

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 2 dalgıç, Van Gölü'ne dalış yaparak dip temizliği yaptı

29 Ağustos 2017 14:50

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli 2 dalgıç, Van Gölü\'ne dalış yaparak dip temizliği yaptı. Dalgıçların göl dibinden çıkardıkları atıklar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapmaya çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı\'na bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen profesyonel dalgıçlar, haftanın belirli günleri gölde dalış yaparak gölün dip kısmında biriken çöpleri topluyor. Günlük ortalama 500 kilo çöp toplayan dalgıçlara en büyük yardımı ise deniz süpürgesi veriyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, tren rayı parçaları, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj atıkları, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkartıyorlar. Merkez Tuşba İlçesi\'nin İskele Mahallesi kıyıları, İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi\'ne yakın sahiller ile Edremit İlçesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, çıkarttıkları çöp ve atıklarla gölün korunmasına ciddi katlı sağlıyor. Zaman zaman insanın aklına gelmeyecek çok farklı atıklarla karşılaştıklarını da anlatan dalgıçlar, Van Gölü\'nün dibinde günde ortalama 500 kilogram çöp topladıklarını söyledi. Dalgıç Ayhan Dışari, \"Çıkardığımız çöpler gölün ekosistemine zarar veren büyük çaplı atıklar oluyor. Ben buradan halkımıza Van gölüne sahip çıkmalarını istiyorum. Van Gölünün temiz ve masmavi kalmasını istiyorsak, lütfen çöplerimizi göle atmayalımki, Van Gölü mavi kalsın\" dedi. Dalgıçlar dip temizliği yaparken deniz süpürgesi de yüzey temizliğine devam ediyor. Deniz süpürgesi özellikle kıyı kesimlerinde sürekli dolaşarak suyun yüzeyinde bulunan poşet, su petleri gibi çöpleri topluyor. Deniz süpürgesi günde ortalama bir kamyon atık topluyor.

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