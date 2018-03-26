(Görüntülü Haber) Dalgıç polisler, nevruz alanının altında böyle patlayıcı araması yapmış

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, HDP ile DBP\'nin organize ettiği 21 Mart nevruz kutlaması onbinlerce kişinin katılımı ile sorunsuz geçerken, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıç polislerin kutlamadan önce kutlamanın yapıldığı Nevruz Parkı\'nın altından geçen kanalizyasyonlarda yaptığı patlayıcı aramasına ait görüntüler ortaya çıktı.



Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı\'nda 21 Mart\'ta HDP ile DBP\'nin organizyasyonu ile gerçekleşen nevruz kutlamaları sorunsuz geçerken, kutlama öncesi 7 bin güvenlik görevlisi ile polisin aldığı önlemlere ait görüntüler ortaya çıktı. Nevruz alanı çevresinde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yaklaşık 5 kilometrelik bariyer ören polisin, 135 bin metrekarelik alanın altından geçen kanalizyasyon hatlarında da saatler süren patlayıcı araması yaptığı ortaya çıktı.



DALGIÇ POLİSLER KANALİZASYONLARA İNDİ



Kutlamaların yapıldığı 21 Mart nevruz sabahı saat 06.00\'da kutlama alının altından geçen kanalizyasyon şebekesine inen Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç polis ekiplerinin de kanalizyasyonda patlayıcı araması yaptığı belirtildi. Deniz ve iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletlerine ulaşmaya yönelik eğitim alan dalgıç polisler, Nevruz alanının kanalizasyonuna inerek saatlerce bomba araması yaptı. Metal detektör, bomba ve mayın köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetlerinde 2 gruba ayrılan dalgıç polislerin aramalarında çevredeki inşaatlarda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.