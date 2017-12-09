T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Dağları PKK'ya, minderi rakiplerine dar ediyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-PKK terör örgütü ile dağlarda amansızca mücadele veren özel harekat polisi 26 yaşındaki Karate Milli Takım sporcusu Necati Pınarbaşı, minderi de rakiplerine dar ediyor

09 Aralık 2017 15:00

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-PKK terör örgütü ile dağlarda amansızca mücadele veren özel harekat polisi 26 yaşındaki Karate Milli Takım sporcusu Necati Pınarbaşı, minderi de rakiplerine dar ediyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nde görevli 2 yıllık polis memuru Necati Pınarbaşı, Erzurum\'da düzenlenen Karate Milli Takım Kampı\'na katıldı. 18 yıldan bu yana bu sporu yapan ve 2007 yılından itibaren milli takımda bulunan Pınarbaşı\'nın hedefi 2018\'in Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2018 Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya almak. Necati Pınarbaşı\'nın en büyük isteği ise, 2020 yılında Tokyo\'da yapılacak olan Olimpiyatlarda Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını göndere çekmek. Erzurumlu Pınarbaşı ailesinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan Necati Pınarbaşı, 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nden mezun oldu. Karete Milli Takımı\'nın Olimpiyat hazırlık kampında yer alan Pınarbaşı\'nın 4 Türkiye şampiyonluğu, İslam Oyunları Şampiyonluğu, Balkan Şampiyonluğu, Akdeniz oyunları ikinciliği ve Hazar ülkeleri şampiyonluğu gibi birçok derecesi bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayDHAPKKKarate Milli TakımNecati PınarbaşıHakkari Emniyet MüdürlüğüHarekatNecati Pınarbaşı ErzurumKarate Milli Takım KampıPınarbaşıMayısAvrupaKasımDünyaTokyoOlimpiyatlarda TürkiyeTürkErzurumlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24