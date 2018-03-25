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(Görüntülü Haber) Dağda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesine bağlı Dumlu köyünde sürüden ayrılıp sarp kayalıklara çıkan 8 keçi, 2 gün mahsur kaldıktan sonra AFAD tarafından kurtarıldı

25 Mart 2018 12:12

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesine bağlı Dumlu köyünde sürüden ayrılıp sarp kayalıklara çıkan 8 keçi, 2 gün mahsur kaldıktan sonra AFAD tarafından kurtarıldı. Çobanlık yapan Mustafa Kaya tarafından otlatılan 8 keçi, 2 gün önce sürüden ayrılarak sarp kayanın üzerine çıktı. Keçileri kayalıklardan indiremeyen çobanın bir gün sonra çağrısıyla bölgeye gelen köy sakinlerinin de çabası sonuç vermedi. Bunun üzerine durum AFAD\'a bildirildi. Bir gün sonra AFAD görevlileri, bir saat yürümenin ardından bölgeye ulaşarak halatlarla iki gün mahsur kalan keçileri tek tek yere indirerek kurtardı. Olay yerinde bulunan sahipleri keçilerinin kurtarılmasından dolayı AFAD görevlilerine teşekkür etti.

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