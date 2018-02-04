(Görüntülü Haber) DAĞ YOLUNA 225 MİLYONLUK YATIRIM

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA)AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur- Isparta dağ yolunun 2018 yılı yatırım programına alındığını belirterek, projenin maliyeti 225 milyon lira olduğunu söyledi. Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur- Isparta arasındaki 21 kilometrelik yolun yeni projeyle 7 kilometre kısalacağını belirterek, Yeni yapılan proje 14 kilometre uzunluğunda çift gidiş gelişli sıcak asfalt kaplamalı bölünmüş yol olarak hazırlandı. Bu proje yapılan görüşmeler sonucu 2018 yılı yatırım programına alındı dedi. Projede, Askeriye köyü mevkisinde tompet tip köprülü kavşak, Gölet, Gelincik giriş- çıkış ve Yakaören olmak üzere 5 yerde farklı seviyeli kavşak, Isparta girişi hemzemin kavşak ve 200 metre uzunluğunda viyadük olduğunu yer aldığını vurgulayan Özçelik, çalışmaların 2020 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Özçelik, Bu yol yapıldığında bölgesel kalkınma adına çok büyük değer kazanacak. Bu yol yapıldığı zaman Burdur da kazanacak, Isparta da kazanacak. Bu yolun iki şehrin beraber büyümesine vesile olacağı düşüncesindeyim. Projenin maliyeti 225 milyon lira. Burdur\'umuza ve Isparta\'mıza hayırlı olsun diye konuştu.