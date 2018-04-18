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(Görüntülü Haber) Dağ yamacında mahsur kalan kişiyi kurtarıldı

MERSİN, (DHA)Mersin'de, dağ yamacında mahsur kalan vatandaş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

18 Nisan 2018 18:42

MERSİN, (DHA)Mersin\'de, dağ yamacında mahsur kalan vatandaş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Toroslar ilçesindeki Işıktepe Köyü yakınlarında, dağ yamacında mahsur kalan bir vatandaş kurtarılamayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri, saat 20.00\'de ortak operasyona çıktı. 6 kişilik AKUT gönüllüleri, kurtarma malzemeleri ve sedye ile sarp kayalık ve sık çalılıklardan geçerek yaklaşık yarım saat süren tırmanış gerçekleştirdi. Mahsur kalan vatandaş, bulunduğu yerden ip teknik kurtarma yöntemiyle kurtarıldı. Üstü tamamen ıslak, aç ve susuz vaziyette bulunan vatandaşa yiyecek ve giyecek verilirken, ilk incelemeye göre şahsın, soğuk ve rüzgarlı hava koşullarında dere içinden geçerek eğlence amaçlı 50 metrelik tırmanışa geçtiği, dağ yamacının 30\'uncu metresinde ise mahsur kaldığı öğrenildi. Başarılı bir operasyon sonucu kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.

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