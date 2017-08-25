(Görüntülü Haber) 'Dadaş' Nobre'nin videosu, paylaşım rekoru kırıyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un yıldızlarından Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre\'nin \'Ben Dadaş Nobre\' isimli videosu, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımlarında top koşturduktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a geçen yıl transfer edilen Mert Nobre, mavi beyazlı forma ile 14 gole imza attı. Takımın TFF 1\'inci Lig\'e çıkmasında etkin rol üstlenen Mert Nobre, menisküs ameliyatı olduğu için teknik direktör Osman Özköylü tarafından şimdilik yedekte tutuluyor. Antrenmanlarda istekli gözüken 37 yaşındaki Mert Nobre, yerel olarak yayın yapan Kar TV\'de yapılan röportajda şunları söyledi: \"Gel gardaş hoşgeldin gardaş. Ben Dadaş Nobre, hoşgeldiniz gardaş. Ben Dadaş Nobre sizin gardaş hoşgeldiniz. İlk 2 maç iyiydi, 4 puan aldık. Bir beraberlik bir zor galibiyet. Ama en önemlisi Balıkesir maçındaki 3 puan. Ufak bir problem var. Ama bu normal. Yeni bir takım, 20 yeni oyuncu var. Ama bizim performansımız yavaş yavaş daha iyi olacak. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçı bizim çok zor. Orada herşey olabilir. Benim sakatlığım çok kötü değil ama hoca dediki riske gerek yok. Bekle öbür maçları. Rize aşağı yukarı aynı takım geçen sene yüzde 80 aynı oyuncular. Ben hocasını tanıyorum. Kesin bu zor maç. Ama puan olabilir inşallah. Ben çok özledim bu taraftarı. Stadımız henüz hazır değil. İnşallah çok kısa zamanda kendi stadımızda hazırlanırsa biz orada hep beraber olacağız.\"