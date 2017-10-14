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(Görüntülü Haber) 'Dadaş mucit'ten teröre bayraklı tepki

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 'Dadaş mucit' olarak tanınan elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, yurt içinde ve dışında Türklere yönelik yapılan terör saldırılarını protesto için otomobil, ev ve iş yerlerinin camlarına ışıklı Türk bayrağı yap

14 Ekim 2017 19:11

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da \'Dadaş mucit\' olarak tanınan elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, yurt içinde ve dışında Türklere yönelik yapılan terör saldırılarını protesto için otomobil, ev ve iş yerlerinin camlarına ışıklı Türk bayrağı yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası Taşbaşı, şan ve şerefle dolu ay yıldızlı bayrağı her yerde dalgalandırmak istediğini söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra açtığı işyerinde halka yararlı hizmetler vermeyi amaçladığını belirten Ebubekir Taşbaşı\'nın kent merkezindeki birçok otomobil, ev ve iş yerlerinin camlarına ışıklı Türk bayrağı yapıyor. Taşbaşı, \"Ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı Türk bayrağımızı dalgalandırarak, ülkemize sahip çıkacağız. Hayalim Erzurum\'da yaşayan ya da buraya gelen herkesin baktığı her yerde bayrağımızı görmesi\" diye konuştu. Taşbaşı\'nın 200 liraya yaptığı ışıklı Türk bayrağını iş yerlerine astıranlar ise Türkiye\'ye sahip çıkmak, birlik ve beraberlik adına ay yıldızlı bayrağı kapılarına astıklarını belirtti. İş yeri sahipleri, \"Göğsümüzde, yüreğimizde taşıdığımız ay-yıldızlı bayrağımızı kapımıza astık. Biz Türk\'üz, Türk evladıyız. Bu bayrak altında yaşıyor ve herkesi bu bayrak altına davet ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

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