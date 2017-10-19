(Görüntülü Haber) D-8 Dönem Başkanlığı, Türkiye'ye geçti

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ev sahipliğinde yarın \"İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak\" temasıyla düzenlenecek \"D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\" öncesinde üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla D-8 Teşkilatı Konseyi\'nin 17. oturumu başladı. 20\'nci yılına giren teşkilatın dönem başkanlığı Pakistan\'dan Türkiye\'ye geçti. D-8\'in Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenen toplantıda Türkiye\'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ederken, İran adına toplantıya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Murtaza Sarmadi katıldı. Mısır da Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edildi. Toplantıya diğer üye ülkeler adına Dışişleri Bakanları katıldı. TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS Zirve öncesi toplu aile fotoğrafı çektirildi. Ardından da konsey toplantısı öncesi açılış konuşmasını son dönem başkanı sıfatıyla Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif yaptı. Asif , terör örgütlerine karşı sıfır toleransla mücadele ettiklerini bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi. DÖNEM BAŞKANLIĞI PAKİSTAN\'DAN TÜRKİYE\'YE GEÇTİ Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif konuşmasının ardından dönem başkanlığını Türkiye\'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'na teslim etti. Dönem başkanı sıfatıyla konuşan Çavuşoğlu, \"Bu örgütün daha aktif olmasını hepimiz arzu ediyoruz. D-8 ülkeleri olarak dünyanın yüzde 15\'ini oluşturan nüfuslara sahibiz. Dış dünyayla ticaret hacmimiz 1.5 trilyon seviyesini buluyor. Bugün yoksulluktan, ırkçılığa, kitlesel göçlerden kuraklığa kadar birçok sorunla karşıyayız. DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu örgütlerle mücadelede daha iyi işbirliği yürütmeliyiz\" dedi. EKONOMİK KONULARA AĞIRLIK VERECEĞİZ Dönem başkanlıklarında sürdürülebilir kalkınma içerikli konulara ağırlık vermeyi düşündüklerini söyleyen Çavuşoğlu, \"Enerji işbirliği öncelik olabilir. Tarım, sanayi, çevre, bilişim ve ulaştırma gibi birçok alanda sağlam bir işbirliği zeminimiz var. İşbirliği ile fırsatları çoğaltma teması vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Yarın kabul edeceğimiz İstanbul bildirisi ve eylem planını derinleştirdik. Uzmanlarımız iki gün içinde bir mutabakata vardı. Bu iki belge önümüzdeki dönem için bizlere ışık tutacaktır. Gelecekte aynı zamanda örgütümüzün proje odaklı boyutunu ön plana çıkarmalıyız. Tüm kesimleri kucaklamalıyız. D-8 dönem başkanlığımız sırasında örgütün daha etkin ve verimli olması için gayret göstereceğiz. Kardeş üye ülkelerin sergileyecekleri işbirliği bizim için değerli ve anlamlı olacaktır\" diye konuştu. Çavuşoğlu\'nun konuşmasının ardından konsey toplantısı basına kapalı olarak devam etti.