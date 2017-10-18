T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) D-100'deki kaza anı kamerada

Kaza anı böyle görüntülendi

18 Ekim 2017 20:35

Kaza anı böyle görüntülendi. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardan birinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında trafik tamamen durdu. Ankara istikametine yaklaşık 15 dakika duran trafik kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KazaHaberKamera Zeki GÜNALDHA D100 KarayoluAnkaraD100 KarayoluKazadaKazaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24