(Görüntülü Haber) D-100'de Drone ile trafik denetimi

Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı; Kurallara uymayan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Haber: İhsan YALÇIN - Ali AKSOYER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul\'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bugün D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde denetim yaptı. Ekipler kontrollerde drone da kullandı. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan, ani şerit değiştirerek ilerleyen sürücüler tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymayan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Kontroller yaklaşık 2 saat sürdü.