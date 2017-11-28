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(Görüntülü Haber) D-100'de dehşet anları (4) (vurulan kişinin fotoğrafları)

BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR Eniştelerinin kullandığı otomobilin yolunu kesen 3 kardeş dehşet saçtı

28 Kasım 2017 18:40

BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR Eniştelerinin kullandığı otomobilin yolunu kesen 3 kardeş dehşet saçtı. Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler Havaya da ateş açan saldırganlar böyle görüntülendi. Haber: Sinan BİLGİLİ - Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA D100 Karayolu Avcılar mevkiinde takip ettikleri eniştelerinin yolunu kesen 3 kardeş silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda enişte bacağından vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 40 yaşındaki Mustafa Altuğ\'un aracının önünü, kayınbiraderleri kesti. Kısa süren tartışmanın ardından silah çeken 3 kardeşten biri eniştesini bacağından vurdu. Saldırganlar vurdukları eniştelerini yaralı haldeyken dövmeye devam etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altuğ bariyere çarpıp kaza yaptı. Saldırganlar olayı gerçekleştirip kaçarken de havaya ateş açtı. D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mustafa Altuğ yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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