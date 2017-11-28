(Görüntülü Haber) D-100'de dehşet anları (3)

BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR
D-100\'de yaşanan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
D100 Karayolu Avcılar Mevkiinde takip ettikleri enişlerinin yolunu kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar kaçarken D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından ce