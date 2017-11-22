(Görüntülü Haber) D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde bir otomobil, 3 araca çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. D-100 Karayolu\'nun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza gece saat 23.50 sıralarında Şişli\'de meydana geldi. Yolun Edirne istikametinde ilerleyen Emre Kayacık\'ın kullandığı 34 KE 3088 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce Mehmet Bayyiğit\'in kullandığı 34 SFM 34 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip Alaaddin Tepe\'nin kullandığı 34 KF 6093 plakalı otomobile çaptı. Emre Kayacık\'ın kullandığı otomobil daha sonra Kasım Avşar\'ın kullandığı 34 VN 9303 plakalı otomobile çarptı. D-100 KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI 4 otomobilin karıştığı kazanın ardından D-100 Karayolu trafiğe kapandı. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Olay yeri tutanaklarının tamamlanmasının ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık yarım sonra trafik normal akışına dönerken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.