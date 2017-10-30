(Görüntülü Haber) Cumhuriyeti fener alayıyla kutladılar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenenlenen fener alayında 5 bin kişi coşkuyla yürüdü.



İstasyon Caddesi\'nde başlayan yürüyüş ve fener alayına Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları attı. Grup, Gazipaşa Caddesi\'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Ardından yerel sanatçıların konseriyle cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı.