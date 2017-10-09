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(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden müftülere nikah yetkisine tepki

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Kadınları Derneği Sivas Şubesi, müftülere nikah kıyma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi

09 Ekim 2017 19:14

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Kadınları Derneği Sivas Şubesi, müftülere nikah kıyma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi. Derneğin Sivas Şubesi üyeleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu\'nda yapılan değişiklik tasarısı kapsamında müftülere nikah kıyma yetkisinin TBMM alt komisyonu tarafından kabul edilerek İçişleri Komisyonu\'na gönderilmesine basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında grup adına basın bildirisini okuyan Selma Kuşkuş tasarının yürürlükteki Medeni Kanun ve Anayasa\'ya aykırı olduğunu savundu. Tasarıya itiraz ettiklerini söyleyen Kuşkuş, şöyle dedi: \"Bu düzenleme; laik Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik planlı girişimlerden biridir. Medeni Kanun ile belediyelere verilen resmi nikah kıyma işlemlerinde bugüne değin hiçbir yetersizlik söz konusu olmamıştır. Ülkemizde isteyen herkes inancına göre dini nikah yapabilmektedir. Bu şartlarda tasarının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gizli amacın Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğu açıkça görülmektedir. Cumhuriyet kadınları olarak buna izin vermeyeceğiz. Tüm yasal ve demokratik direnme haklarımızı kullanacağız.\"

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