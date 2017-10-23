(Görüntülü Haber) 'Cumhuriyet' için kulaç attılar

ADANA,(DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği 1\'inci Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Yarışması\'nda 4 ülkeden 250 sporcu, 2 ve 5 kilometrelik parkurlarda kulaç attı.



Seyhan Baraj Gölü\'nü su sporlarında öne çıkarmayı amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı\'nın Adana Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu, Adana İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlediği 1\'inci Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Yarışması, Yelken Kulübü Tesisleri\'nde yapıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan ve ABD\'den 250 sporcunun mücadele verdiği yarışları Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Adana Yelken Kulübü Başkanı Ziya Alim Koçer ile spor kulüplerinin yöneticileri ile vatandaşlar izledi.



ADANA YÜZME SPORUNDA MARKA ŞEHİR



Bedensel engelli yüzücülerin de büyük ilgili gösterdiği yarışın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, Adana\'nın yüzme sporunda çok parlak bir maziye sahip olduğunu, birçok şampiyon sporcunun yetiştiğini belirtti. Akyürek, \"Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yüzme sporunun kentimizde tekrar cazip hale gelmesi için mücadele veriyoruz. Su sporlarında önemli avantajlara sahip Seyhan Baraj Gölü\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı onuruna düzenlediğimiz etkinliğimize gösterilen yoğun katılımdan da büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.



AKYÜREK, YARIŞIN STARTINI VERDİ



Ramazan Akyürek, 2 ve 5 kilometrelik parkurlarda yapılan 1\'inci Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Yarışması\'nın startını verdi. 12 engelli yüzücünün de mücadele verdiği yarışlar, heyecan fırtınası estirdi. Yarışlarda dereceye giren yüzücülerin kupa ve madalyalarını da Ramazan Akyürek, Halil Hızlısoy ve Ziya Alim Koçer ile diğer protokol üyeleri takdim etti.



2 KİLOMETRE YARIŞININ ŞAMPİYONLARI



Bayanlar; 13 yaş Asude Dila Oğuz, 20-24 yaş Esin Noyaner, 30-34 yaş Güneş Kibar, 35-39 yaş Sibel Levent, 40-44 yaş Defne Arcan İçözü, 45-49 yaş Çiğdem Şıkel, 50-54 yaş Nevser Bayır, 55-59 yaş Binnur Doruk, 60-64 yaş Nesrin Olgun Arslan.



Erkekler; 13 yaş Yunus Ayvazoğlu, 20-24 yaş Ali Berker Göker, 25-29 yaş Gökhan Demircioğlu, 30-34 yaş Can Taşkın, 35-39 Erdinç Dobrucalı, 40-44 Tolga Çelik, 45-49 Erce Erece, 50-54 yaş Recep Kemal Aydın, 55-59 yaş İsmail Filizdal, 60-64 Zeki Tanatar, 65-69 yaş İbrahim Demiröz, 70-74 yaş Sabahattin Yeşilyurt.



5 KİLOMETRE YARIŞININ BİRİNCİLERİ



Bayanlar; 14-15 yaş Nisa Kahraman, 16-17 yaş Tuana Akgül, 18-19 yaş Hande Kutsal, 25-29 yaş Tuğçe Metin, 35-39 yaş Nilüfer Duman, 40-44 yaş Zeynep Burcu Gücelioğlu, 45-49 yaş Özen Sanem Dilek, 60-64 yaş Nazan Gögen.



Erkekler; 14-15 yaş Berkay Güllü, 16-17 yaş Emre Oktay, 18-19 yaş Mücahit Onay, 20-24 yaş İlker Karataş, 30-34 yaş Hasan İlker, 35-39 yaş Mehmet Enis Alpaytaç, 40-44 yaş Çağlayan Kaynak, 45-49 yaş Ertunç Akdoğan, 50-54 yaş Erman Akkaya, 55-59 yaş Kamil Köseoğlu, 60-64 yaş Ahmet Tekkeşen.