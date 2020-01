(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Gazetesi Davası öncesi adliye önünde açıklama

Ümit TÜRK - Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi adliye önünde toplanan milletvekilleri ve yabancı basın meslek örgütü temsilcilerinin bulunduğu topluluk basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile \'Jeansbiri\' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edilecek. Duruşma öncesi yargılanan Cumhuriyet çalışanlarına destek vermek için aralarında CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Muharrem Erkek, Hilmi Yarayıcı ile Uluslararası Basın Enstitüsü Başkanı John Yearwood, Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff, Uluslararası PEN\'den Sarah Clarke\'nin de olduğu çok sayıda yabancı basın mensubu adliye önünde toplandı. \"SADECE GAZETECİLİK YAPTIKLARI İÇİN YARGILANMAKTADIRLAR\" \"Susma haykır gazetecilik haktır\", \"Hemen şimdi özgürlük\" sloganları atıldıktan sonra \"Dışarıdaki Gazeteciler\" adına Canan Yıldız basın açıklaması yaptı. Yıldız, bugün Çağlayan adliyesinde gazetecilerin yargılandığı Cumhuriyet Gazetesi ile Özgür Gündem Gazetesi davalarının görüleceğini hatırlatarak, \"Biz her iki davadaki tutsak arkadaşlarımız Ahmet Şık\'ın, Murat Sabuncu\'nun, Akın Atalay\'ın, Emre İper\'in, İnan Kızılkaya\'nın ve Kemal Sancılı\'nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çünkü defalarca söylediğimiz gibi Cumhuriyet ve Özgür Gündem gazetelerine açılan davalardan tutuklanan arkadaşlarımız sadece ve sadece gazetecilik yaptıkları için yargılanmaktadırlar\" dedi. YABANCI BASIN ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU Uluslararası Basın Enstitüsü Başkanı John Yearwood, bu davayı başından beri takip ettiğini belirterek, \"Umarım bu izleyeceğim son duruşma olur\" ifadesinde bulundu. Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff da, tutuklu bulunan gazetecilerle dayanışma için defalarca buraya geldiğini belirterek, \"Dostum Aziz Nesin bir keresinde demişti ki, \'bir gazetecinin böyle zamanlarda, bulunabileceği en doğru yer hapishanedir...\' diye konuştu. Uluslararası PEN\'den Sarah Clarke de, Uluslararası Pen\'in bu davayı başından beri takip ettiğini belirterek, \"Pen, Cumhuriyet davasını Türkiye\'de ifade özgürlüğü üzerindeki en büyük kırılma olarak görüyor\" dedi. CHP\'Lİ YARKADAŞ: İSMİ ADALAET OLAN AMA İÇİNDE ADALET OLMAYAN BU BİNA... CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, \"Bugün olağan Salı toplantımıza hoş geldiniz. Neden her olağan taoplantı diyorum. Çünkü her Salı adında adalet olan ama içinde adalet olmayan bu bina içinde tutuklu gazeteci meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Ne yazık ki AKP iktidarında kaderimiz bir türlü değişmiyor. Şuan 182 gazeteci demir parmaklıklar arkasında, yazdıklarının, çizdiklerinin, söylediklerinin, attıkları tweetlerin, yaptıkları yorumların bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar\" diye konuştu.