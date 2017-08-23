(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına Muğla'da devam ediliyor

Taylan YILDIRIM / MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Giydiği kahraman anlamına gelen İngilizce \'Hero\' yazılı tişörtüyle tartışmalara neden olan ve hakkında örgüt propagandası yapmaktan ayrıca dava açılan darbeci sanık astsubay Gökhan Güçlü, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebini açıkça yargılamayı uzatma amacına yönelik olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle reddetti. Heyet daha önce de sanıkların, üçüncü kez reddi hakim talebini reddetmişti.