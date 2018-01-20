(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uşak'ta

Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ UŞAK (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Uşak\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak Şehir Stadyumu\'na inip kongrenin yapıldığı salona geçmeden önce, kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Uşak\'ta geldi. Kongrenin yapılacağı salona girmeden önce, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Kalabalık, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı Marmaris\'teki otele yönelik saldırı sırasında, çatışmada şehit olan Uşaklı polis memuru Mehmet Çetin için de kendisini unutmadıkları belirten slogan attı. Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla otobüs üzerine çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biz sizlerle gurur duyuyoruz diyerek karşılık verdi. Erdoğan, Uşak bu yolculukta bizi hiç yalnız komadı, ama biz de yalnız komadık, yatırımlarımızla. TOKİ\'nin yeni düzenlemelerini helikopterle gezip gördüm. Boş dükkan kalmamış, evler hakeza. Biz yatırımlarımızda politika yapmayacağız. Buraya bu gerekir mi gerekmez mi İlla seçimlere yetişmesi gerekmez ki. Onun için Belediye Başkanımız, öyle şey yok. İş yapacağız iş. Bizim kaybedecek zamanımız yok. TOKİ çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edecek dedi. Kalabalıktan taşeron işçilerle ilgili slogan atılması üzerine bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakın artık taşeron diye bir şey kalmamıştır, bu iş bitti. Bakın bunları grup toplantılarında meydanlarda açıkladım. Belediye iktisadi teşekküllerinin çalışanları oluyor. Kamu iktisadi teşekkülünün çalışanı oluyor. Bakın Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı. Hepsini kadromuza aldık. Maaşlarında iyileştirme oldu. Sloganik oyunlara gelmeyin. Hele hele bu anamuhalefetin oyununa hiç gelmeyin. 1 milyonu şu anda ne yaptık, kadrolara aldık. Bu oyunlara gelmeyin. Tayyip Erdoğan bu tür sloganlar karşısında pes eden lider de değildir, bunu da bilin. Bugüne kadar haktan ve halktan yana olduk, yine öyle olacağız. Biz partimizi kurarken iki kelime seçtik. Bir adalet, iki kalkınma. Bay Kemal adaleti daha yeni öğrendi ama nerede öğrendi, PKK\'lıları sağına soluna alarak İstanbul yolunda şöyle bir yolculuğa çıktı. Yahu sende ne arar adalet! Sen ne anlarsını adaletten! İstanbul\'a il başkanı seçmişler. DHKP-C bağlatılarından tutun gezilere varıncaya kadar hepsi var. Tamamıyla bizim kültürümüzde yeri olmayacak şekilde tweet\'lerinde olan bir bayan. Bunlarını her şeyi ortaya çıkıyor. Biz onları geçelim işimize bakalım diye konuştu. AFRİN OPERASYONUNA DEĞİNDİ Afrin operasyonu hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin\'den bizim topraklarımıza saldırmaya, sınırlarımızı zorlamaya tevessül etmeyin dedik. Dinlemediler. Bunlar PYD\'dir dedik. PKK\'nın ta kendisidir dedik. Rakka\'ya teröristlerle gitmeyin dedik. Dinlemediler. Peki siz bilirsiniz dedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bizim kimsenin toprağı üzerinde gözümüz yok. Ama kimse de bizi rahatsız etmesin. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka yok. Yok paralel devletmiş, oymuş buymuş. Burada da temsilcileri vardı, bunlar bizi çok iyi aldattılar. Çok iyi takiye yaparlar. Bunlarda namussuzluk, adilik her şey var ama şimdi kodesteler. Kaçan kaçtı. Kaçmayanlar kodesteler. Niye çünkü bu ümmeti bölmeye çalıştılar onlar. Üzerine üzerine gidiyoruz. Gidiceğiz onlar kaçacak biz kovalayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı salona girdi.