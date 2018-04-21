(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel koleksiyonu da sergileniyor (2)

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA - İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişisel koleksiyonundan 40 eserin de yer aldığı \"Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler\" sergisi, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu\'nda açıldı. \"Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler\" sergisi açılışına İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Hümeyra Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KİŞİSEL KOLEKSİYONUNDAN 40 ESER BAĞIŞLADI İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sergiye 40 adet kişisel eserini bağışladığını ifade ederek, \"Kendisinin çok zengin tespih, hat, tarihi eserler koleksiyonu var. Burada 303 tane eser sergileniyor. Bunların 40 tanesi sayın Cumhurbaşkanı\'mızın bağışlamış olduğu eserler. Diğerleri de hayırserver, isminin bahsedilmesini istemeyen koleksiyonerlerin ve sanatçıların yapmış olduğu bağışlardan oluşuyor\" dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise \"Güzel bir çalışma. İnşallah devamlı olur bu karma sergi amacına ulaşır ve üniversitemizin her yıl yaptığı devamlı bir sergiye dönüşür. Gerçekten burada sanatla eğitimi buluşturma projesi herhalde farklı bir geleneğe de öncülük etmiş olur\" diye konuştu. ERDOĞAN: ZAMANIN RUHUNA UYGUN BİR HAREKET İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada, \"Bu bizim inşallah klasik sanatlarımızın gelişmesinde üniversite olarak da bir katkımız aynı zamanda. Yeditepe Bienali\'nin de devam ettiğini buradan hatırlamış olalım. Demek ki zamanın ruhuna da uygun bir hareket. Yerliliğin ve milliliğin artık daha makbul olduğu bir zamandayız. Kendi sanatlarımızın da ihyası için inşallah bu tür etkinliklerin artmasına sebep olur. Hem üniversitemizin eğitim misyonunu desteklemiş hem de değerlerimizin geleceğe taşınmasında, ihya edilmesinde önemli bir katkıda bulunmuş oluruz diye temenni ediyorum\" dedi. \"ERKEN SEÇİM KARARI BÜTÜN PLANLARI ALLAK BULLAK ETTİ\" İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise yaptığı konuşmada, \"Burada Cumhurbaşkanı\'mızın şahsi koleksiyonundan çok güzel tespihler, levhalar, kılıçlar var. Bunları İbn Haldun Üniversitesi yararına lütfettiler. Burada sergileyeceğiz\" diye konuştu. Gündüz \"24 Haziran erken seçim kararı bütün planları allak bullak etti. En az 6 tane sayın bakanımız buraya teşrif edeceklerdi, gelemediler. Başbakan yardımcılarımız gelecekti, gelemediler. Herkes Ankara\'da, partinin verdiği görevlerde bir de \'meydanlara çıkacağız, ineceğiz\' diye gelemediler\" ifadelerini kullandı. SERGİ 4 MAYIS\'A KADAR AÇIK KALACAK Osmanlı’dan başlayıp yakın tarihe kadar gündelik hayatta kullanılan kilim, tespih, seccade, sürahi gibi malzemelerden, kılıçlara ve sanatsal ürünlerine kadar 303 eserin yer aldığı sergi, 4 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Sergi açık kaldığı süre boyunca, ürünlerin satışı da gerçekleşecek. Elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak kullanılacak.