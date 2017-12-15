(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ataşehir açıklaması

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Belediye Başkanı\'nın görevden alınmasına ilişkin, \"Ataşehir\'i arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Meydanı\'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni\'ne katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'na eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ana muhalefet partisini, ana hıyanet partisi haline getirenlere de CHP\'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Bunu iyi ezberledi\" dedi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırmasıyla ilgili ise, \"Ataşehir\'i arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var, yapısında bu var\" diye konuştu.