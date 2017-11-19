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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni sınav sistemi şikayet etmiş

Aytekin KALENDER RİZE- (DHA) CUMHURBAŞKKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gecesi geldiği memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'nde kendisine seslenen genç bir kızı otobüse alarak bir süre görüşmüştü

19 Kasım 2017 19:18

Aytekin KALENDER RİZE- (DHA) CUMHURBAŞKKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gecesi geldiği memleketi Rize\'nin Güneysu İlçesi\'nde kendisine seslenen genç bir kızı otobüse alarak bir süre görüşmüştü. İlgi odağı olan Güneysu Osman Erkan Kız İmam Hatip Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ebrar Zehra Kandemir?in Erdoğan\'a TEOG yerine gelen yeni sitemde 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden yakındığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile otobüste yaptığı görüşmeyi anlatan Ebrar Zehra Kandemir, o anlarda çok heyecanlandığını söyledi. Erdoğan?ın kendisini ilgiyle dinlediğini anlatan Kandemir, \'TEOG yerine gelen sistemde 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bunun böyle olamamasını istedim. Oda bana ?böylece tembellik başlar? dedi. Bende ?başlamaz dedim ve gülüştük. Daha öncede kendisini görüyordum ama bu kez yanına giderek konuştum. Cumhurbaşkanımız ile görüşmek çok güzel bir duyguyduö dedi. Baba Sadık Kandemir de kızının Cumhurbaşkanı ile konuşmasını kendisinin de uzaktan izlediğini belirterek Erdoğan?ın kızını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

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