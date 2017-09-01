(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm (1)(Aktüel Görüntülerle)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar\'daki Hz. Ali Camii\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron\'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye\'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm\" dedi.