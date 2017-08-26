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(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TORUNU İLE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARI "BUGÜNKÜ MESAİ ARKADAŞIM TORUNUM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflarını "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" notu ile paylaştı

26 Ağustos 2017 00:19

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflarını \"Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip\" notu ile paylaştı.

Erdoğan bugün Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan\'ı da götürmüştü. Torunuyla birlikte Dolmabahçe\'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii\'nde Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra katıldığı programın ardından Mabeyn Köşkü\'nde bulunan çalışma ofisine geçti. Erdoğan burada torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çalışma ofisinde çeklidiği üç kare fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı. \"Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip\" notu ile paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan ile torunu Ömer Tayyip masa üzerinde bulunan bir kağıdı inceliyor.

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