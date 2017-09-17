T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TEOG'un kaldırılması) Hemen bu adımın atılması mümkün. Sayın Başbakanla dün mutabakatımız oluştu (2)

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

17 Eylül 2017 14:44

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili soruya, \" Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır\" dedi. Erdoğan, \"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLITİFTİKÇİİSTANBUL DHACUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan ABDAtatürk HavalimanıCumhurbaşkanı Erdoğan TEOGDün Sayın BaşbakanSayın BaşbakanımızBuSayın BaşbakanTemenniBizimErdoğanMilli Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24