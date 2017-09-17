(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TEOG'un kaldırılması) Hemen bu adımın atılması mümkün. Sayın Başbakanla dün mutabakatımız oluştu (2)

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili soruya, \" Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan\'la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır\" dedi. Erdoğan, \"Liseler, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde kendi sınavlarını yapar\" diye konuştu.