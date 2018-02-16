T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Güven USTA - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

16 Şubat 2018 22:02

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Güven USTA - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kadir Mısıroğlu\'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı\'daki  evinden çıkarak Ataşehir\'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede  yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan\'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine 

Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, \"Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim\" diye seslendi. Cumhurbaşkanı \"Ben el öptürmem\" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kadir Mısıroğlu\'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizRamazan EĞRİGüven USTACansel KİRAZDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMısıroğluErdoğanKısıklıAtaşehir Fatih Sultan Mehmet EğitimAraştırma HastanesiCumhurbaşkanı ErdoğanPostacıların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24