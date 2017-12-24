(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan’da

Hartum, 24 Aralık, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunacağı Sudan\'a indi. Sudan, Çad ve Tuns\'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Afrika seyehatine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Hartum Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı. Erdoğan’ı burada Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi\'ni, Sudan\'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani Türkiye\'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, ile Sudanlı bakanlar tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Sudan\'da resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmenin ardından El-Beşir, Erdoğan\'a Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi’ne hitap edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanı El-Beşir\'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.