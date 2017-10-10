T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Belgrad, 10 Ekim, (DHA)- Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda bir araya geldi

10 Ekim 2017 16:35

Belgrad, 10 Ekim, (DHA)- Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda bir araya geldi.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmî törenle karşılandı. Törende, iki ülke millî marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülke heyetlerini takdim ettikten sonra el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.


 

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Sırbistan Sarayı’na geçti.


 

Törende; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BelgradEkim DHA ResmîSırbistanınBelgraddaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar VucicSırbistan SarayındaErdoğanSırbistan Cumhurbaşkanı VucicTörendeCumhurbaşkanı ErdoğanSırbistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24