(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Belgrad, 10 Ekim, (DHA)- Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda bir araya geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmî törenle karşılandı. Törende, iki ülke millî marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülke heyetlerini takdim ettikten sonra el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.





Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Sırbistan Sarayı’na geçti.





Törende; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.