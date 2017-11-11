(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Kaymakamın adını taşıyan okulun açılışına video konferansla katıldı

* Cumhurbaşkanı Erdoğan \" Türkiye\'nin diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.\" Haber: Özgür ALTUNCU/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin\'in Derik ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi\'nin açılış törenine İstanbul\'dan video konferans sistemiyle bağlandı. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan,\" Türkiye\'nin diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum\" diye konuştu. \"TÜRKİYE\'NİN DİZ ÇÖKMEYECEK BİR ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERDİK\" Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk\'ün, terör örgütü PKK\'nın 10 Kasım 2016\'daki bombalı saldırısında yaralandığını ve 11 Kasım\'da şehit düştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye, son yıllarda maalesef bir yandan bölücü terör örgütü PKK\'nın ve bölgemizin böğrüne sokulmuş bir hançer olarak DEAŞ\'ın, diğer yandan da FETÖ ihanet çetesinin saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılarda güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan çok sayıda kaybımız oldu ama hamdolsun bölge insanımız ve milletimizin tamamıyla el ele vererek saldırıların üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye\'nin terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ün ve diğer tüm şehitlerimizin fedakarlıkları Allah\'ın izniyle boşa gitmemiştir\" diye konuştu. \"ŞEHİTLERİMİZ ESERLERİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK\" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: \"Çukur eylemleriyle, bombalı saldırılarla, suikastlarla akla hayale gelmeyecek alçakça yöntemlerle ülkemize saldıranların bedenleri gibi, isimleri de yok olup gidecektir. Buna karşılık şehitlerimizin her biri yüreğimizde ve burada olduğu gibi eserlerimizde yaşamaya devam edecektir.Ülkenin ve milletin bekası için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum.