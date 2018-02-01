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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma'nın babasını aradı

ERDOĞAN ALÇAKLAR BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOLAR Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE-REYHANLI HATAY-DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket düşmesi sonucu şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın babası Ahmet Avlar'ı tele

01 Şubat 2018 14:41

ERDOĞAN ALÇAKLAR BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOLAR Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE-REYHANLI HATAY-DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine roket düşmesi sonucu şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar\'ı telefonla arayıp sabır diledi. Reyhanlı ilçesine düşen roketli saldırıda hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar\'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileye sabır diledi. Terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Erdoğan, aile içini gerekli her türle desteğin sağlanacağını söyledi. Erdoğan, saldırıda yaralı kurtulan Avlar\'ın diğer çocuğu Bilgey Avlar için şifa dileyip, Bu alçaklar bunun bedelini çok ağır ödüyorlar, ödemeye de devam edecekler. Bunlarını hesabını sormadan, gazilerimizin şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız dedi. 5 çocuk babası Ahmet Avlar ise, Vatanımız milletimiz sağ olsun dedi.

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