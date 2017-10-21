(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım (2)

Gülseli KENARLI -Hakime TORUN- Taner YENER / İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ı eleştirerek, \"Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Şu anda Amerika\'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkum edilmişse Amerika\'da bir sorun var demektir. Trump\'ın bunu masaya yatırması gerekir. Şu anda oradaki gidiş sıkıntıyadır. İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika\'da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara \'terörist\' ifadesini kullanıyor. \'Bak böyle bir şey yok\' dediğimizde de savunamıyor. Hadi buyur, Myanmar\'da bazı Budistler terörist olarak Rohingya Müslümanlarını öldürdüler. Peki Budistlerle ilgili aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı, yok. Niye? Onlar yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, yok. Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz, olamaz\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi\'nde Uluslararası Medeniyet Şurası\'nın açılışında konuştu. Erdoğan, \"Bir çok insanlar türedi. Bu türedi tipler, sünneti ciddi manada tartışır hale geldi. Bunun özellikle ülkemizde yapılması üzüntü vericidir. Hoca olmak ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Kendileri böyle bir tarzı siyasetin içine giremezler girerlerse de onlar da bedelini ağır öderler. Medeniyet mücadelesi içiresindeyiz. Batı ile İslam medeniyetinin üslubu ve ölçüleri farklıdır. Bizim medeniyetimiz var olan bir medeniyettir. İslam\'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin özelliği; kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahiplerine el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. 40 kat binalar yapmak sizi medeni yapmaz ama biz de bu tuzağın içine düştük\" diye konuştu. \"TRUMP BANA GÖRE MEDENİYET OLAYINI ŞEKİL OLARAK DEĞERLENDİREN BİR TİPOLOJİDİR\" ABD Başkanı Donald Trump\'ı eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Şu anda Amerika\'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkum edilmişse Amerika\'da bir sorun var demektir. TRUMP\'IN BUNU MASAYA YATIRMASI GEREKİR Trump\'ın bunu masaya yatırması gerekir. Şu anda oradaki gidiş sıkıntıyadır. Amerika\'ya demokrasinin beşiği deniyor. Amerika\'da korumalarım hakkında haklarında daha görmeden gözaltı kararı çıkıyorsa kimse kusura bakmasınlar ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin yanında korumalarım. Teröristlere adete bizi orada dövdürme ile tehdit ile karşı karşıya bırakacaksın. Korumalarım tedbir alacak. Savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet, merhamet olur mu? O da yok. İki dünya saadetini onlar için zaten konuşmaya hiç gerek yok. Müslümanlar olarak bizler kendi medeniyetimizin derinliğinin ne derece farkındayız? Üzerimizde nasıl oyunlar oynanıyor bilmemiz lazım. Medeniyet konusunda fikri olmayan taklide teslim olmak zorundadır. Bugün İslam dünyasının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de budur. TRUMP BAKIYORSUNUZ MÜSLÜMANLARA \'TERÖRİST\' İFADESİNİ KULLANIYOR İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika\'da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara \'terörist\' ifadesini kullanıyor. \'Bak böyle bir şey yok\' dediğimizde de savunamıyor. Hadi buyur, Myanmar\'da bazı Budistler terörist olarak Rohingya Müslümanlarını öldürdüler. BUDİSTLERLE İLGİLİ AYNI ŞEYİ SÖYLEYEBİLİYORLAR MI, YOK. NİYE? ONLAR YOGA YAPIYOR Peki Budistlerle ilgili aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı, yok. Niye? Onlar yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı, yok. Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz, olamaz.\" \"DÜNYA 5\'TEN BÜYÜKTÜR İTİRAZIMIZ BİR ADALET ÇAĞRISI VE AYNI ZAMANDA BİR MEDENİYET ÇIĞLIĞIDIR\" Erdoğan, \"Dünya 5\'ten büyüktür itirazımız bir adalet çağrısı ve aynı zamanda bir medeniyet çığlığıdır. 5 ülke ne derse o. Ne demek ya böyle bir şey olamaz böyle bir şey. O beş ülke arasında bir Müslüman ülke yok. Beş ülke dünyanın kaderini belirliyor, onların dudaklarından ne dökülürse netice o. Niçin Irak-Suriye çözülmüyor? Böyle bir şey olamaz. İkinci Dünya Savaşı geride kaldı, bugün başka bir dünya var. Bütün hadiseler güncellenirken siyasetin bu noktadaki kaderinin güncellenmesi gerekir\" dedi. \"MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA BUNLAR KIRDIRIYOR. ÜCRETSİZ SİLAHLARI DA VERİYORLAR\" Erdoğan, \"DEAŞ\'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülke biziz. Ve bu mücadelemizi verirken de DEAŞ\'ın İslam\'la alakası olmadığını söylüyoruz. Bunu çok açık, net tüm uluslararası toplantılarda, İslam ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerde DEAŞ\'ın İslam\'la alakası olmadığını söylüyoruz. Ama bunlara bunu anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana bunlar kırdırıyor. Ücretsiz silahları da veriyorlar. Biz savunmak için paramızla silah istiyoruz, bize silah vermiyorlar. Böyle garip bir dünyanın içerisindeyiz. Ben de adalet arıyorum yok. Merhamet bunlar da hiç yok. Gittiğimiz her yerde çok büyük itibar görüyoruz halktan idarecilerden değil. bizim için de önemli olan o\" diye konuştu. \"YÜZLERİNDEKİ MAKYAJ DÖKÜLÜYOR VE GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR\" Erdoğan, \"Avrupa\'da yeniden hortlayan ırkçılığı, yükselen yabancı düşmanlığı, artan benciliği bu sürecin ayak sesleri olarak görüyorum. Sömürgecilik üzerine kurulan, insanları görünmez zincirlerle köleleştiren, sınırsız tüketime dayalı, insanı metalaştıran bir düzenin ilanihaye devam etmesi düşünülemez. Dün sanayileşme adına kurdukları sömürge düzenini bugün demokrasi adına sürdürenlerin yüzlerindeki makyaj dökülüyor ve gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Halbuki İslam medeniyeti, köklerinin derinliği ve beslendiği kaynaklar itibarıyla ilelebet ayakta kalacak bir medeniyettir. Tüm saldırılara rağmen medeniyetimizin çelik çekirdeği sağlamdır\" ifadelerini kullandı. \"DÜNYAYI İNSANİ ÇİZGİDE TUTABİLECEK YEGANE GÜÇ, İSLAM MEDENİYETİDİR\" Erdoğan, \"Dünyayı insani çizgide tutabilecek yegane güç, İslam medeniyetidir. Bu hakikati ne DEAŞ gibi ne El Kaide gibi ne Boko Haram gibi terör örgütleri ne de kendi toplumlarını inim inim inleten kifayetsiz yöneticilerin zulümleri değiştiremez. Mücevher çamura bulanmakla değerinden bir şey kaybetmez. Bize düşen bu kıymetli hazineyi üzerindeki çamurlardan arındırıp insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunun için de tek yapmamız gereken, kendimizi sürekli geliştirmek, ikmal etmek, çalışmak, mücadele etmektir\" açıklamasında bulundu. \"MÜSLÜMANLAR DİĞER MEDENİYETLERİN, İNANÇLARIN DOLGU MALZEMESİ DENEME SAHASI ASLA DEĞİLDİR\" Erdoğan, \"Müslümanlar diğer medeniyetlerin, kültürlerin, inançların dolgu malzemesi, tüketim pazarı, deneme sahası asla değildir. Eğer bugün böyle bir manzara varsa, İslam dünyası terörle, geri kalmışlıkla, mezhep kavgalarıyla, siyasi çekişmelerle harap haldeyse bizlere bir anımızı bile huzurlu geçirmek haramdır. Bugün Suriye\'deki, Irak\'taki, Libya\'daki, Yemen\'deki, Somali\'deki, yakın geçmişte Balkanlar\'daki, Kafkaslardaki, daha da gerilere gidecek olursak tüm Asya coğrafyasındaki yaşanan acıların müsebbibi Müslümanlar olarak bizleriz. Medeniyetimizin gereği olan duruşu sergileyemediğimiz için birileri kadim tarihimizin nadide eserlerini yerle yeksan edebiliyor. Birileri, kolayca kardeşli kardeşe kırdırabiliyor. Müslüman feraseti ile bakamadığımız için fitne, çatışma, yoksulluk coğrafyamızda kol geziyor. Irak, Suriye\'de olanlar. Kim kimi öldürüyor? Yine Müslümanlar değil mi? Bomba yağdırılıyor. Davet edenler sözde Müslüman\" diye konuştu. \"11 EYLÜL\'DE İKİZ KULELER TERÖR SALDIRISI İLE YIKILDI DİYE DÜNYAYI KANA VE ATEŞE BOĞDULAR\" Erdoğan, \"11 Eylül\'de Amerika\'da batı medeniyetinin sembollerinden olarak gördükleri ikiz kuleler terör saldırısı ile yıkıldı diye dünyayı kana ve ateşe boğdular. Oysa bizim coğrafyamızda neredeyse yıkılmamış eserimiz, mabedimiz kalmadı. Irak diye bir şey kalmadı. Halep, İdlib ne halde?Bütün tarihi eserler yıkıldı. Yani medeniyet çöktü. Daha ne kadar yıkabiliriz onun için geliyorlar\" dedi. \"YANİ BU ASRIN HÜLAGÜLARI DA VAR\" Erdoğan, \"Yani bu asrın hülagüları da var. O nasıl bütün kütüphaneleri yakıp yıktıysa aynı şekilde gelip buraları yakıp yıkanlar var. Kendi Rönesanslarını bize borçlu olduklarını söyleyenler karşısında ortaya koyacak neyimiz var? Kaynaklarımız sağlam yerinde. Ama değerlendiremiyorsak hayatınız zayıf kalır. Bugün tüm Müslümanlar İslam medeniyetini boynu bükük bıraktıkları için kayıpta, ziyandadır. Dinimizin isminin terör örgütlerinin istismar malzemesi haline getirilmesini dahi önleyemiyorsak vah bize. Mücadelesini veremiyorsak yazık bize. Kararalı mücadelesini vermemiz lazım. İslam medeniyetini yeniden ayağa kaldırmak bizlerin, İslam dünyasının, Müslümanların elinde. İstanbul\'a Mimar Sinan\'nın eserlerinin teknik ve estetik boyutunu aşacak bir abide kazandırdığımız gün medeniyetimizi yeniden kaldırdığımız gün olacaktır\" diye konuştu.