(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: MOSSAD ile masaya oturularak verilmiş bir karar gayrı meşrudur (4)

Ekber Karabağ-Özge Düzgün, Tahran, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye’nin İran’dan daha fazla doğalgaz alacağını ve yıllık ticaret hacminin 30 milyar dolar olacağını açıkladı. Ruhani ayrıca Gümrük kapılarının 24 saat açık olacağını ve iki ülkenin milli para ile ticaret yapacağını da söyledi. Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün iki ülkenin ortak amacı olduğunu söyleyen Ruhani “Irak Kürdistan halkı bizim iyi komşularımız ve kardeşlerimizler. Onlara baskı uygulanmasını istemiyoruz fakat buradaki bazı insanlar yanlış kararlar aldılar.” Dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, “ İran halkının yüksek katılımı ile gerçekleştirilen seçim neticesinde tekrar cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ruhaniyi huzurlarınızda tebrik etmek isterim. Peygamber efendimizin Şehrullah dediği Allah’ın ayı olarak nitelediği Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.” Diyerek başladı. “Yerli parayla alışveriş yapma kararını hayata geçirdik” Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dar kapsamlı ve yüksek düzeyli 4. stratejik konsey toplantımızı gerçekten bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Aramızdaki siyasi askeri ekonomik ticari kültürel turizm bütün bu konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık. Bu vesileyle bakanlarımız kendi aralarında ikili görüşmelerini gerçekleştirdiler. Kurumlar aynı şekilde birbirleriyle bu görüşmeleri gerçekleştirdiler. Tabi Türkiye İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaret artışı inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha farklı olumlu bir düzeye taşıyacaktır. Aslında yıllar önce belirlediğimiz bir 30 milyar dolar ticaret hacmi itibariyle vardı fakat son dönemlerde bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. Dördüncü yüksek düzeyli stratejik konseyde 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyicisi oldu. Enerjiden turizme karayolu taşımacılığına savunma sanayine varıncaya kadar her türlü alanda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik. Merkez bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki iş birliği ile finans sektörüne bir canlanma bir hareketlilik getirme kararı aldık. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarma suretiyle yerli parayla alışveriş yapma kararını hayata geçirdik. Sn cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelerek bu anlaşmayı imzalayacaklar. Tabi bunlarla birlikte aynı zamanda bankalarımızın İran’da şube açmaları aynı şekilde İran bankalarının Türkiye’de şube açmaları hareketlenecektir. Enerji sektöründe işbirliğimizi yoğunlaştırma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Onun için en bakanlarımızın bu noktadaki iş birliği önem arz ediyor. Kültür turizm bakanları kendi araları yine kendi aralarındaki iş birliği büyük önem arz ediyor. Bu konudaki tecrübemizi İranla özellikle paylaşmak istiyoruz. Medeniyetler noktasında ciddi bir geçmişe sahip olan İran’a inanıyorum ki ülkemizde binlerce on binlerce insan ziyarete gelecektir. Ve şu anda Türk Hava Yolları olarak İran’a olan seferlerimiz bunun zaten bir işaretidir. Turizm sektörü yatırımcılarımızı İranda yatırım yapmaya teşvik ediyoruz teşvik edeceğiz. MOSSAD ile masaya oturularak verilmiş bir karar gayrı meşrudur Erdoğan IKBY refrandumu ve bölgesel sorunlara ilişkin ise şunları söyledi: “Tabi bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. Özellikle şu anda üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu önümüzde ilk madde haline gelmiş durumda. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) gayri meşru referandumunu zaten tanımadığımızı ifade ettik. 350 km sınırla kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde merkezi yönetim, batısında Suriye, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi neyin referandumunu yapıyor? Kendisini İsrail’den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. Ve MOSSAD’la masaya oturularak verilen karar meşru olamaz gayrı meşrudur. Bir tarafına malum bir zatı alıp diğer tarafına bir başka malum zatı alıp böyle bir adım atmak inanıyorum ki K. Irak yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak’taki muhatabımız merkezi yönetimdir bu referandumu da kesinlikle gayri meşru olarak ilan ediyoruz. Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran’ın gerek Türkiye’nin gerek merkezi yönetimin bundan sonra daha ağırlaştırarak atacağı adımlar var. Aynı şekilde Suriye’de üçlü mekanizma var. Orada da İran Rusya Türkiye olarak Astana ile çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz. Burada üçlü mekanizmanın özellikle terör örgütü başta DEAŞ olmak üzere El nusra ile mücadelemiz oradaki masum insanların kurtuluşuna vesile olacaktır. Tüm dünyadaki mazlumlarım mücadelesi için vereceğimiz mücadele bizler üzerinde önemli bir vecibedir.”