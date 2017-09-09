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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü (2)

İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Kazakistan’ın Astana şehrinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikilinin baş başa gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplatıında, “Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik

09 Eylül 2017 17:35

İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Kazakistan’ın Astana şehrinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikilinin baş başa gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplatıında, “Kazakistan, Orta Asya\'da ekonomik ve ticari iş birliğimiz bakımından önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke.\" dedi. 2009 yılından beri Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde Türk firmaları, Kazakistan\'ın kalkınması için daha büyük işlere de imzalarını atacaklar.\" dedi. Erdoğan, Kazakistan’ın BM Güvenlik Konseyi geçişi üyesi olan tek Orta Asya ülkesi olduğunu belirtirken, “Kazakistan\'ın bu kazanımları bizleri de ziyadesiyle sevindiriyor. Diğer yandan Kazakistan\'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek 50 ülkesi arasına girme hedefine ulaşacağına inanıyorum.” dedi.

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